感恩節假期結束，疫情在全美狂燒。白宮首席防疫專家、「國家過敏和傳染病研究院」院長佛奇29受訪時指出，美國新冠肺炎疫情將邁入艱難時期，未來2、3周將「在瘋漲的基礎上再次瘋漲」。他語重心長地說：「我不想嚇大家，只不過大家若能做好防疫措施，還不會太晚。」他也強調，各地政府目前頒布的防疫規定，有必要延續到耶誕節假期。

佛奇接受國家廣播公司（NBC）《會見新聞界》節目專訪，警告疫情若嚴重道讓醫療體系難以負荷，恐讓地方政府被迫再度祭出封鎖措施，如此發展令人憂心。他說，現在國家處於非常艱困的時期，民眾應該做好個人抗疫，盡一己之力（包括保持社交距離、戴口罩）協助醫院系統減輕壓力，同時也避免實施新一波封鎖。

美國11月已連續27天每日新增確診人數都逾10萬，累計確診人數在短短1個月已破400萬，是10月的雙倍。美國疾控中心（CDC）預測，接下來3周，將再增近6萬人死於新冠肺炎。至12月19日，累計死亡人數可能介於29.4萬-32.1萬。

許多美國民眾並未聽從指示，仍在感恩節假期出遊。根據美國運輸安全管理局的數據，上周每日多達80萬至逾百萬人進出機場安檢，為美國機場自3月中疫情爆發以來最繁忙的一周。為此佛奇建議曾外遊的人士，務必在家隔離一段時間。

而白宮另一位防疫小組專家伯克斯（Deborah Birx）也建議，所有曾外遊的人士，應避免探望65歲或以上的人士。她坦言，非常擔心感恩節後，確診人數會3倍、4倍甚至10倍地飆漲。

醫界也憂心忡忡。布朗大學醫院急診室醫師雷尼（Megan Ranney）說：「疫情猶如在全美50州同步發生的天災，醫院根本無法招架。病床不足、醫護人員不足、醫護物資不足。」

拜登疫情顧問、傳染病專家高德爾(Celine Gounder)也指出，感恩節期間與親朋好友聚餐的某些民眾，接下來在耶誕節或新年元旦假期時，可能發現自己因為感染新冠病毒而住院，甚至住進加護病房。因此，未來2、3周會醫院住院人數會激增，再過1、2周死亡病例也會增加。她呼籲所有曾參加聚餐聚會的人，應在5-10天內接受檢測。若沒戴口罩，切勿接近長者。

遠在地球另一端的東南亞國家印尼，新增確診人數在短短一周內第3次創新高。最新數據顯示，單日新增6,267人確診。總確診人數累計達53萬4266人，死亡人數達1萬6815人。印尼是東南亞確診病例和死亡人數最高的國家。

(中時 )