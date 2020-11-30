罵檢方遭恐嚇起訴獲判無罪確定 法庭非法錄影恐挨罰 19:112020/11/30 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李明彥罵檢方獲判無罪。圖／本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男子李明彥去年在其個人臉書張貼文章，指「檢察官縱放」導致「階級殺戮」、「殺」，他被依恐嚇公眾罪起訴，台灣高等法院今將他判處無罪確定，但他聽宣判時未經許可錄影，遭法官移由他住所所在地法院裁罰。 高院指出，李在聽宣判時未經審判長許可，自行錄影，並將影片置放其個人臉書，依規定得處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，將蒐證後移由他住所地之地方法院裁罰。 (中時 ) #錄影 #法院 #恐嚇 #起訴 #臉書 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹縣議會停權余筱菁 法院認定違憲 11:342020/11/30 政治 嘉市機要專員收賄價值50多萬 遭檢方起訴 16:302020/11/30 社會 單親媽勒斃小孩判死 重案兇手多輕判 家屬怒轟：法官標準在哪？ 23:282020/11/27 社會 單手騎車23秒遭檢舉開罰1萬2 法官判撤銷：駕駛過程平穩 15:512020/11/28 社會 麻吉暗戀的妹子迷戀牛郎 他闖酒店幫出氣卻射爆同伴頭 08:312020/11/27 社會 兒在幼兒園吃水晶餃噎住腦缺氧 父母怒告國賠2連敗 10:002020/11/29 社會 露營裸身沐浴全都錄 警官變「攝狼」遭起訴 15:112020/11/27 社會 台中全盲按摩師狠割頸女友 法院判決大逆轉 16:552020/11/30 社會 曾偷拍小三性愛、錄女病患胸部 名醫再爆解內衣摸奶觸診 22:542020/11/29 社會 12港人涉嫌偷越邊境 已被移送深圳鹽田檢方審查起訴 18:042020/11/27 兩岸 社會熱門新聞 奧萬大翻車影片曝光 中巴疾駛甩後車 急彎側翻噴白煙 1乘客拋飛亡 - 社會 又一老店歇業！萬華麵包店最後1天 老饕嘆這款蛋糕神美味 - 社會 中正一分局長女兒被挖出辱罵媒體後 IG最新PO文「請秉持政治正確」 - 社會 高雄賞楓團巴士奧萬大聯外道路翻覆 1死20輕重傷 - 社會 遊覽車翻覆奪命 賞楓一日遊行程「只需千元」夯爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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