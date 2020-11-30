男子李明彥去年在其個人臉書張貼文章，指「檢察官縱放」導致「階級殺戮」、「殺」，他被依恐嚇公眾罪起訴，台灣高等法院今將他判處無罪確定，但他聽宣判時未經許可錄影，遭法官移由他住所所在地法院裁罰。

高院指出，李在聽宣判時未經審判長許可，自行錄影，並將影片置放其個人臉書，依規定得處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，將蒐證後移由他住所地之地方法院裁罰。

(中時 )