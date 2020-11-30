本土連鎖咖啡品牌路易莎近年竄起，其門市消費平價、座位可供充電的親民特性，圈粉年輕族群，甚至成為學生K書聖地。一名網友抱怨，某天他前往路易莎準備吃早餐，卻發現店裡10幾張桌子都被放了課本佔位，「人都不見了」，忍不住在《Dcard》PO文開酸「現在的學生都那麼認真？」

原PO表示，他前往中壢圖書館途中，經過路易莎想吃早餐，「只見店裡有兩張小圓桌被併在一起，周圍一共放了5張椅子，完全沒人在座位上，桌子中間還放了一本課本，看起來就是被要來讀書的學生佔位」。

原PO透露，整間店至少10桌被這樣佔了，「而且還放公民課本咧」，不禁嘲諷「希望你們公民與道德能學好，把座位留給需要的顧客，謝謝」。

許多網友心有戚戚焉，「那一家位子很多，超多學生在那邊讀書，位子超難找」、「原來這裡是圖書館啊！我還以為是咖啡廳呢」、「請店員處理，以為是預定席嗎」。

更有網友無奈留言，「把咖啡廳當圖書館，明知有低消卻不想消費」、「上次講話大聲點還被瞪，怕吵就別來」、「我固定晚上去，1到3樓都是學生」。

網友不滿學生用課本佔位，佔領路易莎。（翻攝Dcard）

(中時新聞網)