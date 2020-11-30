桃園市地政局30日發布桃園市9月不動產市場交易分析月報，該分析指出，北桃園三個行政區龜山、桃園及蘆竹平均房價均站穩2字頭，南桃園則以中壢每坪19萬元最高。

桃園市不動產交易分析月報顯示，桃園市過去一年來建物及土地交易規模，每月平均約在500多億元，桃園市各行政區最近一年成交總金額，以大園區1,316億元最高，其次為中壢區1,264億元及桃園區1,258億元。

桃園市七個住宅市場主要行政區中，最高為龜山區每坪23.6萬元，主要交易熱區在機捷A7及A8站長庚商圈站周邊；桃園區每坪22.3萬元，新成屋主要交易以中路特區最為集中；蘆竹區每坪21.6萬元，新屋與中古屋均較明顯集中於南崁地區。南桃園平均房價則以中壢區每坪19萬為最高，新成屋交易則以高鐵特定區比例較高。

從產品類別來看，桃園市場對於透天產品偏好坪數放大，大樓產品及公寓產品坪數則持續縮小，統計顯示，透天產品近期平均總價節節升高，9月每戶平均成交總價為1,279萬元，去年同期增加幅度達18.1％。

相較下，大樓及公寓產品平均總價則略為降低，大樓產品每戶平均成交總價879萬元，略低於過去多在900萬元以上；公寓產品平均總價則下修至每戶338萬元，也低於過去約每戶350～400萬元的水準。

(工商 )