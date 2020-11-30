金曲台語歌后曹雅雯今（30日）舉辦新專輯《自本》發片記者會，談到錄音過程，她分享配唱完和製作人張三返回主控室後，卻聽到錄音室裡傳來，像是有人在調整譜架「噹噹噹」的聲音，當時麥克風沒關，甚至還有迴音，曹雅雯好奇走到玻璃門前看，看到裡面有一個小男生站在牆邊！工作人員聽了嚇一跳，她趕緊安撫大家「應該跟我們一樣都是愛音樂的人」。

曹雅雯說，其實她從19歲開始就「看得見」靈異現象，大學時期有次半夜開車回家，遇到路邊有女子招手搭便車，她好心讓對方上車，神經大條的她開到家才發現對方不見了，結果當晚就夢見這個女生告訴她4個數字，她的媽媽去簽樂透，竟然4個數字全中，不過媽媽只簽一組，中了幾千塊。

今記者會上也為曹雅雯慶祝34歲生日，她自爆30以後變得超龜毛，新專輯中10首歌曲都是自己創作，她一改再改，有一次忍不住哭著問工作人員：「你們會覺得我很難搞嗎？我怕你們覺得我很大頭！」她也誠心解釋，因為自己創作並參與製作，更加求好心切。她特別邀請嘻哈團體草屯囝仔合唱〈酒命怪貓〉、也跟te?壞特合作，展現不過於過去的台語歌風格。

好友許富凱即將登上小巨蛋舉辦演唱會，她先是恭喜許富凱，接著開玩笑說：「我生日要來跟許富凱要生日禮物，要送我票去聽哦！」她也期待有朝一日能唱小巨蛋，不過不敢預設時間點，「順其自然，但不要太久，我怕老了不好看！」

曹雅雯（右）今在記者會上，和製作人張三一起慶生。（盧禕祺攝）

曹雅雯新歌顛覆過往台語風格走LO-FI曲風，聽來舒服又chill。（盧禕祺攝）

曹雅雯（右）今在記者會上，不計形象，和草屯囝仔一起翻白眼。（盧禕祺攝）

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