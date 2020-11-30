華人最具影響的青年創意獎項，第29屆金犢獎評審會於11月28日在台北中國時報大樓圓滿告一段落，評審現場首次以兩岸直播視訊同步開場，集結台灣20名及大陸47名創意界重量級人物擔任評審，現場討論狀況激烈。本屆金犢獎除了尚在徵件中的「西雙版納城市形象設計獎」，其餘項目共計徵達六萬八千七百四十三件作品，儘管獎項因應疫情影響，收件時間往後延至下半年，但學生參賽熱忱依舊不減，預計今年收件將超過去年，突破七萬件。

北京與台北同時連線複審會開場。(圖/時報金犢獎組委會提供)

今年金犢獎初審首次採取線上互評的方式，參賽者的老師及同學都可以自由報名參加評審甄選，甄選上後會做線上評審教育，評審將迴避自身作品點評其他參賽者的作品，時報金犢獎執行長林淑黛表示，「這種做法主要是希望老師及同學們能夠觀看更多不同的作品，相信對於未來在做教育或是學習，都能有很大的啟發。」她也表示原本因為疫情曾考慮停辦金犢獎，後來決定將收件時間延長至下半年，剛好完成過去一直想將金犢獎延長為一年活動的嘗試，最後更感性地說，「金犢獎就像一個大家庭，把我們大家(廣告人)聯繫在一起，無論過去、現在及未來，永遠都是一家人。」感謝評審老師及學生們多年來一同共襄盛舉。

執委會執行長林淑黛以視訊方式與北京評審致意。(圖/時報金犢獎組委會提供)

而在評審流程說明階段，除金犢獎執委會講解複審規則，所有評審老師也輪流說明自己心中點評標準，期待在本次作品中看見新世代新的觀點，不只要符合策略單的框架，也要具備跳脫框架、創意創新的勇氣，並從中觀察未來廣告行銷的方向及思考模式。

評審現場。(圖/時報金犢獎組委會提供)

評審現場。(圖/時報金犢獎組委會提供)

本屆金犢獎主席狄運昌致詞時也表示，期望能透過此次評審挖掘未來的廣告人、公關人及媒體人，金犢獎不只是一個讓學生參賽學習的過程，對廣告界而言，更代表未來源源不斷的新血，讓廣告界能夠不斷地前進，突破更多新的可能。

評審現場。(圖/時報金犢獎組委會提供)

評審現場。(圖/時報金犢獎組委會提供)

評審過程中出現許多優異作品，許多類項進行多輪討論後選出金銀銅獎及佳作，獲獎作品將與來自全球的優秀作品進入12月16日與12月17日的總決審，並於12月18日舉辦金犢獎頒獎典禮。

相關訊息詳見金犢獎官網：http://www.ad-young.com/，及FB粉絲團：金小牛創意俱樂部https://www.facebook.com/gold.calf。

(中時新聞網)