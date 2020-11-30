大陸經濟復甦穩中有進，大陸國家統計局與物流與採購聯合會11月30日發佈11月中國製造業採購經理指數（PMI）為52.1，比上月上升0.7個百分點，這也是連9個月位於50臨界點以上，並創2017年10月以來新高。中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，11月製造業PMI指數回升，且各分項指數普遍走升，表明製造業全面恢復趨勢更為明確。

此外，11月非製造業商務活動指數較上月上升0.2個百分點至56.4，創2012年6月以來最高水準。而建築業商務活動指數60.5，高於上月0.7個百分點，重回高位景氣區間；服務業商務活動指數為55.7，也比上月提升0.2個百分點。

張立群指出，剔除大陸十一長假影響，從9到11月趨勢來看，製造業PMI指數平穩提高，表明經濟呈現持續穩定恢復。從分項指數來看，11月生產指數為54.7、月升0.8個百分點，連續9個月位於53以上較高水準，顯示企業生產較為活躍。

據路透引述張立群說，處於上游的煤炭、鋼材等原材料價格上漲明顯，購進價格和出廠價格指數升幅較大。這或預示下游產業生產恢復開始帶動上游產業，全產業鏈恢復特徵趨於明顯。

(旺報 )