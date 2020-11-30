秋冬防疫專案12月1日上路，民眾進入8大類場所強制佩戴口罩。北市環保局已持續加強人潮易聚集的交通場站、商圈市集、百貨旅館等240處場所周邊環境消毒，另提醒民眾，防疫期間違規亂丟口罩者，第一次查獲罰鍰將加重為3600元，再犯者最重可處罰6000元及環境講習。

中央疫情指揮中心今公布24例境外移入，環保局為保障民眾戶外活動安全，已持續加強北市人潮常聚集9大類場域，包括捷運站、公車調度站、計程車休息站、交通樞紐、機關、夜市、商圈、百貨公司、防疫旅館共240處環境消毒作業。

環保局指出，為保障民眾排出垃圾過程安全無虞，該局垃圾車於出勤前及值勤完畢後，都會進行全車消毒，確保車輛不受病毒污染，降低潛藏的疫病傳播風險。

此外，環保局提醒，防疫期間違規亂丟口罩者，第一次查獲罰鍰將加重為3600元，再犯者最重可處罰6,000元及環境講習，民眾切勿心存僥倖任意亂丟，以免荷包失血又變成防疫公敵。

(中時 )