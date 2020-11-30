隨著一系列支持民營經濟及減稅降費政策落地，大陸民間投資呈現穩步恢復，加上各地陸續公佈前10月固定資產投資據，凸顯民間投資穩步復甦趨勢更加清晰。目前全大陸已有近半省份民間投資的年增率增速實現正成長，甚至如北京、貴州、雲南等地更達到2位數增速。分析人士表示，未來則需進一步釋放民間投資活力，推出更有針對性的政策。

據《上海證券報》報導，從各地公佈資訊來看，「兩新一重」（新基建、新城鎮化建設，交通水利重大工程。）是大陸民間投資的關鍵領域，顯示多地的新基建領域投資步伐明顯加快，例如截至10月底，山東省開通5G基地站數量超過5.1萬個，資訊傳輸軟體和資訊技術服務業投資也年增達39.6％。

實際盤點大陸各地民間投資表現仍有落差，從全大陸來看1至10月仍處於衰退。但已有14個省呈正增長，例如北京、貴州、雲南等地的民間投資年增率達到2位數，北京前10月為20.6％；吉林前10月增速近10％，海南、甘肅投資增速也超過5％。

(旺報 )