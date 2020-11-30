作為資訊產業關鍵要件之一，新型顯示產業已發展成為新一代資訊技術的先導性支柱產業。近年大陸新型顯示產業規模保持穩步增長態勢，大陸工業和信息化部副部長王志軍在日前召開的2020世界顯示產業大會上表示，產業規模從2012年的740億元（人民幣，下同）增長至2019年的3725億元，年均增長率超過20％，凸顯出大陸新型顯示產業為全球產業鏈注入持續動能。

據調研機構Omdia數據顯示，2019年大陸國產柔性AMOLED出貨佔全球比重為10％，到2020年上半年已達到18％。另據大陸國產LTPS LCD智能手機面板歷史出貨佔比的發展路徑進行預判，柔性AMOLED面板出貨佔比將在未來3至5年得到快速提升。

根據《經濟參考報》引述前瞻研究院指出，韓國三星是全球柔性OLED顯示器的先驅型企業，佔據市場的主導地位，但這一壟斷格局在2017年被大陸生產商京東方打破。而群智諮詢數據顯示，2019年京東方柔性OLED在大陸境內以86.7％市佔率居於首位。

(旺報 )