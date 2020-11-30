台南市北區開基天后祖廟今年舉辦建醮大典，結合米街人文會社首度在廟埕成立文創市集，金曲歌王謝銘祐為媽祖譜曲作詞，12月6日將為廟宇開唱。

廟會有陣頭繞境不稀奇，北區的開基天后祖廟今年廟宇整修，12月6日舉辦建醮大典，米街人文會社響應，將在廟埕舉辦文創市集攤位，民眾逛市集還能了解「小媽祖」文史。

這次建醮大典將結合市集、導覽、建醮、音樂與陣頭，謝銘祐還為廟方作曲，要在活動中「唱給小媽祖聽」，廟方希望透過更豐富的節目，吸引更多年輕人前來逛市集，了解開基天后祖廟的在地歷史。

(中時 )