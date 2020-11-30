開基天后祖廟建醮 首創文創市集 謝銘祐作曲開唱 19:182020/11/30 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市北區開基天后祖廟12月６日舉辦建醮大典，將有文創市集與謝銘祐演唱。（擷自吃米不知米街臉書粉絲頁／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市北區開基天后祖廟今年舉辦建醮大典，結合米街人文會社首度在廟埕成立文創市集，金曲歌王謝銘祐為媽祖譜曲作詞，12月6日將為廟宇開唱。 廟會有陣頭繞境不稀奇，北區的開基天后祖廟今年廟宇整修，12月6日舉辦建醮大典，米街人文會社響應，將在廟埕舉辦文創市集攤位，民眾逛市集還能了解「小媽祖」文史。 這次建醮大典將結合市集、導覽、建醮、音樂與陣頭，謝銘祐還為廟方作曲，要在活動中「唱給小媽祖聽」，廟方希望透過更豐富的節目，吸引更多年輕人前來逛市集，了解開基天后祖廟的在地歷史。 (中時 ) #建醮 #市集 #天后 #祖廟 #媽祖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 文創潮味「憶兒食」 台北西華全套「森永系」午茶戀舊開吃 09:132020/11/30 生活 文創進駐一條街 樹林人更團結 04:102020/11/30 地方新聞 朗讀節開跑 華山迎報復性人潮 04:102020/11/30 產業．科技 來新北聞香喝咖啡 買在地農產品 04:102020/11/30 地方新聞 宜蘭首辦街頭文化藝術節 12月5日登場 16:122020/11/30 寶島 雄愛旺來升級 來趟大樹輕旅行 04:102020/11/30 地方新聞 張淑芬成大EMBA演講 獲熱烈回響 04:102020/11/30 產業特刊 台灣女權日 民進黨推網路節目「 開箱婦女部 」 14:202020/11/30 政治 樹林中興街「一條街市集」 在地國小、攤商進駐添藝文氣息 14:512020/11/29 寶島 大安森林公園綠屋頂展示區開幕 邀民眾享受農耕綠生活 13:482020/11/30 生活 寶島熱門新聞 幼兒接送臨停不限時 中警：從寬仍限制 - 寶島 樹林中興街「一條街市集」 在地國小、攤商進駐添藝文氣息 - 寶島 稻草打包成捆再利用 不焚燒免空汙更有田園風情 - 寶島 開基天后祖廟建醮 首創文創市集 謝銘祐作曲開唱 - 寶島 校運安排大型重機上PU跑道 教育局認新興國中做法不當 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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