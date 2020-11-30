荷銀新重整計畫 2024年底前大裁員15％ 19:202020/11/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 荷蘭銀行周一表示為因應目前經濟展望，準備包括大幅削減成本和裁員的新重整計畫。預計到2024年時，員工總數要較目前縮減約15％，營運成本要節省7億歐元至低於47億歐元，目標要在同年讓股東權益報酬率（ROE）達至約8％。 (工商 ) #重整計畫 #億歐 #荷銀新 #年底前 #大裁員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國光生認列荷商和解金 每股獲利貢獻2.67元 19:292020/11/30 財經 SOGO新竹店周慶首四日 業績創新高逾8.2億元 19:212020/11/30 財經 15檔傳產低價股 迎年底行情 04:102020/11/30 證券．權證 《國際金融》華爾街大多頭：標普500年底前衝上4000點 11:592020/11/30 財經 《國際產業》安盛保險2.69億歐元賣出波斯灣業務 15:062020/11/30 財經 第一金控 今年前三季稅後淨利133.78億元 18:392020/11/30 財經 中銀估陸明年GDP成長上看7.5％ 3大潛在不安因素攪局 14:152020/11/30 財經 轉職運暴漲的4生肖 年底前離職飛更高 12:422020/11/30 運勢 攜手中山醫大附設醫院 上銀打造手術機器人 04:102020/11/30 投資理財 明新科大USR成果展 裝置藝術復刻采田福地 14:092020/11/30 寶島 財經熱門新聞 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 下月台股還能賺？散戶注意：這幾檔別追了 - 財經 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 驚！ 2年前買下世界最大鋰商 全球鋰王背巨債恐被下市 - 財經 老鼠屎！狂洗1元發票 財政部擬一定小額消費以下不給獎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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