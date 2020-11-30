荷蘭銀行周一表示為因應目前經濟展望，準備包括大幅削減成本和裁員的新重整計畫。預計到2024年時，員工總數要較目前縮減約15％，營運成本要節省7億歐元至低於47億歐元，目標要在同年讓股東權益報酬率（ROE）達至約8％。

(工商 )