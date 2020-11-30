大新竹地區民眾消費力超驚人！新竹SOGO周年慶上周壓軸登場首四日業績開紅盤，創下逾8.2億營收，同比去年成長8％，吸引超過15萬人潮；疫後新常態生活則帶動居家生活用品熱賣，包括大家電、按摩椅、床墊寢具、香氛沐浴商品，均有二位數成長，千萬元櫃位達10家。

防疫期包括冰箱、洗衣機、洗碗機、吸塵器等大家電熱銷，成長近二成，新竹SOGO店長陳秋芬分析，一因新竹房市熱絡，不少民眾趁周年慶高回饋率入手新居家電；另外，疫後宅經濟帶動民眾對居家生活品質要求，電動牙刷、咖啡機、中高價床墊及居家香氛商品熱銷，成長三成。面對12月1日即將展開的冬季防疫規定，也意外帶動居家運動商品，如居家健身器材、健身魔鏡、按摩椅及運動鞋等健身相關商品熱賣，業績成長上看20％。

而無法出國旅行和機場免稅品的消費預算轉往國內，亦帶動百貨周年慶業績大爆發，包括精品及化妝品、香水的銷量成長一成，且為迎接年底疫後嬰兒潮，嬰兒車、嬰兒床等育嬰及孕媽咪商品也超熱銷，因應新法規上路，許多爸媽也趁周年慶優惠採購「轉向式兒童汽車座椅」。整體而言，周年慶開打以來，嬰幼兒相關業績較去年有30％以上的成長。

業者預估，因天氣轉冷，接下來厚重服飾、被胎、除濕機、電暖器等禦寒商品將是下一波熱銷品項，業者將順勢推出各種超優惠禦寒商品，有望再推升另一波禦寒買氣。

(工商 )