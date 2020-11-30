明年健保費率調漲案，健保會日前以4.97％、5.47％至5.52％兩案並陳交由衛福部拍板，衛福部長陳時中30日在立法院財委會聯席會議答詢時表示，兩案各有不同考量，他偏向兩案的中間；立委曾銘宗追問費率是否落在5.25％至5.3％之間，陳時中強調，是可以考慮的方向，但仍要整體來考量。

健保財務連年虧損，預估最晚明年底健保虧損將突破771億元，安全準備金將低於一個月，達到調漲保費標準。健保會日前開會討論明年健保費率漲幅，歷經三小時會議，決議兩案並陳，一案4.97％，另一案5.47％至5.52％，交由衛福部拍板。這是健保會成立八年以來首度對費率做出兩案併陳結論。

立法院財政委員會30日審查「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」，國民黨立委曾銘宗詢問，健保費是否確定會漲？陳時中表示，健保費基本上是朝調漲的方向考慮。

對於衛福部會拍板甲案還是乙案，陳時中指出，他可能會偏向中間，因為甲案、乙案都各有不同的考量。他說，甲案是付費者代表提出，認為因疫情，讓民眾經濟壓力大，若此次調漲一次漲足，恐會造成經濟弱勢者的負擔。

陳時中說，乙案則是希望能長遠讓健保財務健全、醫療體系健全，如此也對經濟弱勢者有幫助，基本上每繳1元可得到3元的給付，所以調升也非對經濟弱勢者全然不利，但這其中還有很多東西需要再討論，會做好考量再報行政院。

曾銘宗追問，如果依據甲乙兩案取中間值，是否費率會落在5.25％至5.3％之間？這樣的預估合不合理？陳時中回應，是可以考慮的方向，但會考慮影響人數的多寡來看整個方案。

(工商 )