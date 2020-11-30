人行月內2次MLF操作 釋放中長期流動性 19:232020/11/30 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 人行月內2次MLF操作，釋放中長期流動性。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行（大陸央行）30日進行2000億元(人民幣，下同)一年期中期借貸便利（MLF）操作，而事實上，人行此前在16日已超額續做8000億元MLF操作，對沖本月到期共6000億元的兩次MLF。 新浪網報導，澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，人行此舉一是表明後續並無降準意願，透過MLF滿足中長期流動性需求。二是再貸款額度可能用盡，需要壓制銀行負債成本，避免貸款市場報價利率（LPR）報價上升。未來的意外操作可能還有，特別是春節期間針對現金的流動性需求。 (旺報 ) #操作 #流動性 #人行 #市場 #銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 攜手中山醫大附設醫院 上銀打造手術機器人 04:102020/11/30 投資理財 投資人不甩MSCI雙降權重 台股再創盤中歷史新高 09:072020/11/30 財經 離峰時段買自助餐夾2菜秒噴70元 內行曝計價方式 16:312020/11/30 生活 人行新副行長：將加速金融開放 04:102020/11/30 全球財經 公園觀棋起衝突 男持水果刀劃傷人 14:082020/11/30 社會 操盤心法－12月高檔整理 個股作帳行情可期 04:102020/11/30 證券．權證 仙氣媲美王祖賢 戀譚詠麟走紅卻疑沾人夫 露點演出仍息影 06:302020/11/30 娛樂 呵護月底流動性 人行進行3千億元逆回購＋MLF 11:202020/11/30 財經 零股交易滿月 聯電報酬率最優 04:102020/11/30 生活新聞 防海外聯貸踩雷 財部祭六招 04:102020/11/30 金融．稅務 兩岸熱門新聞 新冠病毒並非源自大陸？WHO打臉陸外交部：純屬猜測 - 兩岸 太極傳人來挑戰卻反被3招KO 徐曉冬：我和裁判都愣住了 - 兩岸 建立新的跨大西洋聯盟 歐盟提案與美合作抗中 - 兩岸 運-20換陸製引擎 設計指標達陣 - 焦點新聞 - 旺報 殲-16太行引擎升級 改良尾噴管 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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