中國人民銀行（大陸央行）30日進行2000億元(人民幣，下同)一年期中期借貸便利（MLF）操作，而事實上，人行此前在16日已超額續做8000億元MLF操作，對沖本月到期共6000億元的兩次MLF。

新浪網報導，澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，人行此舉一是表明後續並無降準意願，透過MLF滿足中長期流動性需求。二是再貸款額度可能用盡，需要壓制銀行負債成本，避免貸款市場報價利率（LPR）報價上升。未來的意外操作可能還有，特別是春節期間針對現金的流動性需求。

(旺報 )