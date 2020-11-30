99歲人瑞搭錯車，雲林縣北港警分局協助返家。（北港警分局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港警分局30日獲報，統聯車站有迷途老人需要協助，員警到場發現老翁已高齡99歲，獨自從高雄搭車到雲林北港鎮，由於有言語障礙溝通困難，最後總算查出老翁家住雲林褒忠鄉，因搭錯車才跑到北港，已通家其家人帶回。

北港警分局北港派出所30日獲報，有1名老人在統聯車站徘徊許久，員警王立宏、吳宗翰、龔柏方到場，發現老翁有嚴重聽覺及言語障礙，口語不清不斷地說要南下高雄看兒子，員警見老翁精神與體力不佳，為避免流落街頭發生危險，先將他帶回派出所休息。

北港派出所所長黃子晉表示，老翁有嚴重聽力障礙，且無法清楚說出住家地址，只是一直重複要去高雄看兒子，員警耐心詢問其姓名、住處、兒女名字都沒有結果，眾人只好比手畫腳，最終拼湊出一點資料，得知老翁住雲林褒忠鄉。

警方發揮柯南精神，總算輾轉聯繫到老翁家人，家屬表示老翁早上即獨自從高雄搭車不知去向，他們發現後四處搜尋卻找不到人，非常著急，幸好有熱心民眾通報警方，警方也即時提供飲食及細心照料，非常感謝警方的協助。

(中時 )