大陸國家發改委10月發布《中國營商環境報告2020》，作為營商環境評價領域首部國家報告顯示，各地方優化營商環境取得積極成效，企業和群眾的獲得感明顯提升。

評價從企業全生命週期鏈條視角設置了15個指標，包括開辦企業、勞動力市場監管、辦理建築許可等內容。

開辦企業指標主要考察參評城市的企業從設立到具備一般性經營條件所需經歷的政府審批和外部辦事流程，包括辦理環節、辦理時間等。

同時，還重點考察城市高質量發展的基本面，設置市場監管、政務服務、包容普惠創新3個指標。

開辦企業領域最佳實踐為2個環節、0.5個工作日、0元辦理成本，北京等指標城市探索形成了網上辦理、線下「一窗受理」等改革舉措。

辦理建築許可領域最佳實踐為6個環節、49.5個工作日、20.3萬元辦理成本。

獲得電力領域最佳實踐為2個環節、3個工作日、0元辦理成本，深圳等指標城市探索形成了優化辦電服務、低壓小微企業用電報裝「三零」服務、高壓用戶用電報裝「三省」服務等改革舉措。

(旺報 )