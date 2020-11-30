周姓通緝犯從菲律賓返台，在桃園監獄二採後確診新冠肺炎，成全台首起收容人確診個案，所幸他自入監就是關押單人房，但桃監仍全面大消毒，同舍的近20名收容人也都自主健康管理，暫停接見、放封，其中有名接觸者未穿防護衣，將居家隔離，其餘10餘人自主健康管理。

30餘歲的周姓通緝犯，11月27日自菲律賓遣送返台，入境時在機場採檢為陰性，11月28日二採後確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心匡列27名接觸者，同班機前後二排座位的11名旅客列居家隔離，其餘16人為入境後及就醫接觸者，因15人有適當防護，列自主健康管理，僅1人未穿隔離衣，列居家隔離。

桃監指出，周姓收容人入監後都有按檢疫規範，關押單人舍房，接觸的戒護人員，都穿著防護衣，經衛生單位通知確診後，立即將周所住舍房和全面消毒，同舍的近20名收容人也都要自主健康管理，暫停接見、放封，改吃紙盒便當，也不能進入工廠。

據了解，16名入境後及就醫接觸者，列自主健康管理，其中一名桃監人員，因近距離接觸，被列居家隔離。

(中時 )