今年，泰國經濟飽受新冠疫情摧殘，首都曼谷的大規模反政府示威活動也自7月持續發酵至今。上周12名示威活動領袖因違反《冒犯君主罪》被捕，進一步引爆民怨。11月25日，抗議民眾無懼政府警告，呼籲泰王瓦吉拉隆功放棄高達數百億美元的私人資產。分析人士認為，泰國可能已處在政變、甚至是爆發革命的邊緣。

泰國自7月爆發學運浪潮，抗議團體主要訴求總理帕拉育下台、修憲與改革王室改革。10月中，示威逐步升溫，王室改革也成為抗議焦點。11月25日，抗議團體原本打算在泰國王室資產管理局（Crown Property Bureau）門口集合，但為避免和支持王室的團體發生衝突，因此改變路線，轉往泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank，簡稱SCB）總部，要求王室資產管理透明化。

主要抗議團體之一的「自由青年」（Free Youth）甚至透過聲明表示，他們的目的就是要回屬於人民和國家的財產。

匯商銀行是泰國最大銀行，泰王瓦吉拉隆功以個人名義持有該行23.53％的股份，是最大股東。他於2016年掌權後，還通過1條法律，允許自己全權管理王室資產管理局，並將SCB在匯商銀行的股份轉給自己。在此之前，SCB董事長向來由泰國金融部長出任。

分析人士估計，泰王手上的股份價值約在300億到600億美元之間。示威民眾表示，不知道王室如何使用這些財產，也不知道泰王是否受到任何法律約束，「國王坐擁巨富之際，民眾卻在新冠病毒經濟危機中苦苦掙扎」，實在讓人無法接受。

(中時 )