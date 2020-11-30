生技股王達亞（6762）將於12月18日以270元上櫃，挾著今年獲利將大賺超過一個股本氣勢，且明年訂單掌握度高，該公司此次上櫃採競拍制，將競拍1,660張，底價為228.37元，截至11月30日收盤均價為318.76元估算，法人預期將可望掀起競拍熱潮。

聚焦在高階醫材零組件的模具開發及射出成型的達亞，擁有超過超過80家的美國客戶，其中還包括全球市值排名前十大的醫療巨擘，如美敦力、嬌生、亞培等。

達亞近年營運表現耀眼，受惠客戶J＆J子公司Ethicon的腸胃管腔手 術吻合器，連續式血糖監測系統（CGM）領導大廠的大舉量產，推升業績走高。該公司去年EPS為5.58元，今年前三季衝上8.2元，全 年估將大賺超過一個股本。

達亞是益安持股58.79％的子公司，由於訂單能見度佳，為續保成長動能，總經理許雅雯表示，已規劃2021進行新廠擴建規劃，2023年投產，其中部分 產能將投入手術機器人的開發。

法人表示，達亞國際的客戶中還有眾多創新醫材產品，像是能將血糖監控與胰島素注射功能合而為一的人工胰臟、心臟瓣膜置換的微創手術器材、針對肺癌細微病徵進行檢測的手術機器人、及能避免被重複使用的安全針頭等，該公司明年在主力客戶業績續旺，客戶攝護腺、數位微創 手術平台及Google的生理監測進入量產堆疊下，營運續力拚高成長。

達亞為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股2,306張，其中競拍張數1,660張，競拍期間為11月30日至12月2日，將於12月4日開標，

(工商 )