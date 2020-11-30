國光生（4142）公告與荷商Crucell及其母公司Johnson＆Johnson訴訟和解後續事宜；依和解契約條件，國光生自該（和解）案所收取之金額約11.5億元，對109年財務影響約為EPS2.67元。

國光生前3季受惠本業流感疫苗訂單增加，稅後純益78.3萬元，較去年同期虧轉盈。第四季為傳統出貨旺季，加計上述和解金貢獻，營運獲利大幅躍進。

Crucell曾為國光生流感疫苗客戶，因Crucell退出流感市場、未履行合約承諾，國光生對Crucell及母公司嬌生（Johnson＆Johnson）提起訴訟。今年初雙方達成共識，並簽署和解契約。

國光生新冠疫苗開發已與疾管署簽訂「研發COVID-19疫苗」補助計畫合約，獲得核定經費補助一、二期共4.58億元。國光生20日已向衛福部食品藥物管理署提出新冠疫苗二期臨床試驗申請，將在符合主管機關二期臨床試驗人數要求和規範下，預期今年底前進入二期臨床試驗，目標仍是希望在明年中旬提供國人防疫緊急需求的疫苗。

國光生指出，提出新冠疫苗二期臨床試驗申請，主要是參考主管機關提供二期臨床試驗設計的原則和要求，並結合國光新冠疫苗研發目標，與主管機關討論出具可行性的後續臨床試驗計畫。

國光生二期臨床試驗規劃在台灣北、中、南的合格臨床試驗醫院同步展開；在國際合作部分，由於台灣防疫超前部署，發病率極低，要完全在台灣執行二期臨床而能看出疫苗保護效果恐怕有科學上的困難，因此國光生也考慮與國外合作進行二期臨床試驗，目前已在洽談中。

(工商 )