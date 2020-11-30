疫情升溫，今（30日）有24個境外病例，明起12月1日啟動「秋冬防疫專案」，8大場所需強制戴口罩，經勸導不聽者最高罰款1.5萬元。百貨和量販、超市配合政府政策，不只防疫到位，還超前部署。

遠百在疫情以來一直維持進館量體溫。（遠百提供）

遠東百貨表示，疫情以來進館都有量體溫、美食街裝隔板也持續中；遠東SOGO也是一直以來都執行量體溫，並規勸顧客入店戴口罩。新光三越表示，目前仍維持顧客進場量溫、提供酒精消毒，並落實「時時、日日、周周」環境清潔消毒，讓消費者有安心、安全的購物環境；且將全力配合政府強制配戴口罩規定，於入口處設置告示提醒顧客做好防疫措施，以維護自身健康安全。

新光三越疫後落實「時時、日日、周周」環境清潔消毒。（新光三越提供）

量販、超市方面，全聯表示，會依循中央疫情指揮中心指示，調整防疫措施，門市落實量體溫、戴口罩，並加強手部清潔及環境消毒，採取高規格防疫措施，請消費者安心購物。另，呼籲消費者進入賣場要戴口罩，保護自己也保護別人。

家樂福配合政策，強制顧客要戴口罩入場。（家樂福提供）

家樂福表示，8月多就強制顧客要戴口罩入場，沒有配戴無法入場，或者進入賣場中途拿掉也會勸導，比政策上路還早施行；愛買則說一定會依規定配合執行政策。

家樂福配合政策，強制顧客要戴口罩入場。（家樂福提供）

(中時 )