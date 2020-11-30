今年45歲的香港男星陳曉東唱過的金曲無數，《心理遊戲》、《心有獨鍾》都是許多六、七年級生的共同回憶，歌唱實力堅強的他，更被喻為是四大天王的接班人；陳曉東唱而優則演，2013年出演《蘭陵王》中霸氣賢君宇文邕，又讓他以演員身分再度爆紅。

近年將演藝重心移往大陸的陳曉東，近期參加一檔最新的綜藝節目《追光吧！哥哥》；節目中邀請21位已出道的混齡男藝人，透過選秀的方式，由觀眾投票，最後組成全新男團。昨(29日)，節目於線上舉行發布會，在熱鬧的直播現場，不少眼尖網友發現陳曉東的表情好像有點不一樣，於是網路上又掀起一波討論。

陳曉東出席節目發布會，精緻五官成焦點 (圖/ 汪東城微博)

近年陳曉東一直身陷整型疑雲。大家都對於他「精緻」的樣貌，始終抱以好奇的眼光；不論是更加明顯的雙眼皮、笑起來時的僵硬五官，都讓網友頻頻發問，曉東哥又去「護膚」了嗎？這也讓陳曉東在某次受訪時，大力揉自己的臉向外界澄清傳聞。

陳曉東的面部表情似乎不太自然 (圖/ 翻攝自微博)

此次的發布會上，陳曉東的表情似乎過於僵硬，講話和笑起來時也不太自然，過於細緻的容貌與他人相較之下，顯得特別不一樣。當主持人問陳曉東，在舞台上會不會有容貌焦慮？陳曉東則語帶自信的說：「平時自己有保養，不會擔心這個情況，對於比賽他更有信心。」

(中時新聞網)