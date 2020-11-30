今又2架共機進入我西南空域 11月第22次侵擾 19:442020/11/30 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2架共機進入我西南防空識別區示意圖。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8遠干機。國防部提供。 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8技術偵察機、1架運8遠干機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。這是共機這個月第22次侵擾。 (中時 ) #運8 #防空 #空軍 #廣播 #驅離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 感恩節後 美疫情大爆發 19:102020/11/30 國際 油電併行新趨勢 機車行轉型正夯 04:102020/11/30 產業特刊 中捷又發現第2支斷軸 12／7確定無法恢復營運 09:242020/11/30 生活 境外移入爆炸！女留學生英國確診急返台 印尼移工再增20人染疫 15:212020/11/30 生活 嘉市機要專員收賄價值50多萬 遭檢方起訴 16:302020/11/30 社會 曾國城嘆2020悶願小鬼早進輪迴 04:102020/11/30 娛樂新聞 黑鷹副駕新婚1年殉職 妻帶他照片完成鐵人3項 陳彥博陪跑感動哭 13:182020/11/30 政治 利多題材不斷 散裝船運後市靚 04:102020/11/30 產業．科技 明天開罰！12月新制上路 日常3舉動恐讓荷包失血 09:572020/11/30 生活 擦亮金門 16輛全新資源回收車今天上路 16:192020/11/30 寶島 政治熱門新聞 和高嘉瑜之戰為何突然熄火了 游淑慧爆神秘人物一句話 - 政治 找這3人國民黨才有救？ 媒體人嘆：知識藍、經濟藍都是唬爛 - 政治 王浩宇造謠「賣瘦肉精牛」 家樂福報告狠甩一耳光 - 政治 立院一場亂仗後 兩政黨最新「民調」差距拉開了 - 政治 蔡政府民調為何雪崩？媒體人爆：原本更慘 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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