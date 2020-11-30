運8遠干機。國防部提供。
運8遠干機。國防部提供。

空軍今天發布共機動態，共軍1架運8技術偵察機、1架運8遠干機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。這是共機這個月第22次侵擾。

(中時 )

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