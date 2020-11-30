冀台雲端武術交流會登場，網路直播吸人氣。（柯宗緯翻攝）

2020河北文化寶島行之冀台雲端傳統武術交流會將於11月28日至12月5日舉辦，採取網路雲端交流方式將河北優秀武術文化送入島內。這次活動由冀台經濟文化交流協會、河北省武術協會和臺灣中華洪門武術聯盟主辦，冀台兩地80餘家武術社團參與活動，300多名武術名家和武術愛好者將參加現場活動。11月28日，企鵝體育將現場直播本次交流會，屆時預計兩岸線上觀眾1000萬人次。

冀台雲端傳統武術交流會將設石家莊市和高雄市兩個網路直播會場，設共演太極、線上敬師、名家講堂、雲端演武四個環節，集中展現中華武術文化武脈相傳、花開兩岸。

從2020河北文化寶島行還將開展冀台武林采風活動，瞭解雙方傳統武術文化傳承情況。

據悉，2017至2019年，河北武術連續三年入島交流，在臺北舉辦三場大型武術交流會和武術文化論壇。

今年，受新冠疫情影響，採用網路採取雲端入島交流新模式，持續深化冀台武術界交流合作，持續打造兩岸武術交流平臺，共同弘揚中華文化，促進融合發展。

全球洪門聯盟致力推動兩岸武術交流，2006年至今近百場兩岸武術交流活動，「海峽兩岸中華武術論壇」、2017-2019海峽兩岸武術交流會、京台武術交流系列活動、冀台武術交流系列活動、海峽兩岸八極拳技藝交流、台灣武術節等各大交流。

全球洪門聯盟總會長劉會進表示，過去60萬大軍到了台灣後，把大陸各省、各地方的傳統武術都帶到台灣。武術在台灣發展一直有著較好的發展，近幾年和大陸也一直保持武術文化交流。

劉總會長介紹，四年前，台灣洪門就已經開始做台灣武術節的活動。每一年大陸的參賽選手都有將近1000人，效果很好。 武術的交流，有利於兩岸人民的交流，能夠互相瞭解。

劉總會長希望，台灣的武術選手都能夠到大陸，看看大陸的發展情況。現在台灣習武的年輕人越來越少。許多台灣小朋友是「草莓族」難吃苦。現在洪門會經常舉辦武術活動，也盡量吸收年輕人，透過武術和年輕人交流，讓他們認識和瞭解洪門。

劉總會長表示，現在提倡「洪門維新」就是企業化，這樣可以照顧年輕人。所以現在也有很多年輕人願意和洪門合作，開花結果。

(中時 )