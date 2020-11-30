美國準總統拜登明年初將宣誓就職，如何提振飽受新冠肺炎疫情衝擊的經濟為新政府施政首要任務。拜登已選定拚經濟的財經內閣，成員清一色為自由派中間路線的經濟專家，由財長葉倫領軍，首席副財長為艾德耶摩（Adewale Adeyemo），財經內閣將於周二對外亮相。

知情人士透露，除了確定葉倫為財長後，拜登已經選定財經內閣的重要閣員，其中首席副財長由艾德耶摩出任，譚登（Neera Tanden）擔任行政管理與預算局長，勞斯（Celcilia Rouse）出任經濟顧問委員會主席，狄斯（Brian Deese）則可能接下白宮經濟委員會主委。

美國準總統拜登與準副總統賀錦麗周二將在德拉瓦州的威靈頓共同宣布財經內閣名單。

艾德耶摩曾擔任歐巴馬政府的資深國際經濟顧問，2019年任職於歐巴馬基金會的總裁，2017到2019年則在貝萊德擔任資深顧問，一度出任貝萊德董事長暨執行長芬克的代理幕僚長。若人事案獲得通過，艾德耶摩將成為美國首位黑人副財長。

行政管理與預算局長將由譚登出任，她曾在2016年總統大選時擔任希拉蕊的顧問，也是歐巴馬執政時推動歐記健保的主要推手。

經濟顧問委員會主席則由普林斯頓大選公共暨國際事務學院院長勞斯擔任，勞斯在柯林頓與歐巴馬政府時曾擔任白宮經濟委員會與經濟顧問委員會的委員。

此外，拜登也將提名競選時的經濟顧問柏恩斯坦（Jared Bernstein）與鮑西（Heather Boushey）出任經濟顧問委員會的委員。

不過，消息人士指出，周二的財經內閣名單將不會宣布白宮經濟委員會的主委，主委人選並未定案，拜登考量的人選有歐巴馬政府內閣閣員與貝萊德營運高層的迪斯，以及聯準會前副主席佛古森（Roger Ferguson），其中以迪斯出線的可能性較高。

(工商 )