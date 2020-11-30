媒體報導，有一名高雄民眾大量購買1元塑膠袋或2元白包袋蒐集大量雲端發票，提高中獎機率，藉此套領統一發票中獎獎金，影響正常消費者權益問題，涉及統一發票給獎辦法相關規定，財政部賦稅署將研議訂定一定金額以下小額消費不予給獎之可行性，以防杜有心人士不法套取中獎獎金，並保障消費者兌獎權益。

近期網友爆料指出，高雄1男子2個月內買下4600個1元塑膠袋，今年9-10月期統一發票就中30張。財政部表示，據統一發票使用辦法，這種作法確實無法可管，「洗發票」目前都屬個案，也不考慮修法。財政部表示，依現有法規，只要消費者有消費事實，營業人就應如實開立發票，僅規定發票金額0元或負數不得兌獎，也未限制購買品項。

不過，財政部賦稅署晚間發布新聞稿指出，有關媒體報導此案，為防杜不法冒（詐）領或套取統一發票中獎獎金，已訂有相關防弊機制，本案財政部高雄國稅局已掌握相關案情並請當事人到該局說明，當事人主張確實有相關交易事實，依統一發票給獎辦法規定暫先給獎，該局將持續關注並蒐集事證，倘有不法情事將依規定追回獎金並移送偵辦刑責。

財政部賦稅署指出，另倘營業人未依規定開立發票，國稅局亦加強針對發票開立異常店家，進行瞭解、輔導，必要時將深入查核。

針對消費者取巧以大量之小額雲端發票套取發票中獎獎金，影響正常消費者權益問題，涉及統一發票給獎辦法相關規定，該署將研議訂定一定金額以下小額消費不予給獎之可行性，以防杜有心人士不法套取中獎獎金，並保障消費者兌獎權益。

(中時新聞網)