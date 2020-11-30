「中國電力建設集團有限公司」董事長晏志勇近日證實，大陸的「雅魯藏布江下游水電開發」計畫已獲批准，規模相當於3個三峽電廠，預計將於「十四五」計畫期間興建。消息傳出後，印度輿論擔心這將讓大陸手握武器，以河流流量的控制，掐住印度經濟命脈。

日前「中國水力發電工程學會」舉辦40周年大會，會上晏志勇提到在「十四五規劃」與「2035遠景目標」中，明文提出「實施雅魯藏布江下游水電開發」。未來施工將交由「中國電力建設集團」執行。

雖然電廠可為西藏帶來人民幣200億元的財政收入，並提供每年3000億千瓦的清潔、再生與零排放電力，有助於實現大陸零排放的目標；但面對印度與孟加拉表達強烈的抗議，陸方僅輕描淡寫的表示會記得下游國家利益。

首先，雅魯藏布江就是印度布拉馬普特拉河的上游，並穿越雙方主權爭議地阿魯納查省。考量到陸方僅蓄水發電，加上整條河約35%的流域位於印度境內，還有其他河流注入布拉馬普特拉河，故雅魯藏布江的水流不太可能受影響。

但是，雙方如何分享水文數據，將成為重要關鍵。例如，如何和中國大陸合作，以在發生洪水時提醒印度境內低窪民眾先行撤至更高的安全地帶，成為第一個挑戰。

事實上，雖然陸印於2018年簽署諒解備忘錄，共享水文資訊。不過隨著雙方邊境衝突不斷，大陸就遭到印度多次指控拒絕提供水文資訊。

其次，如何管理也是一大問題。印度擔心，建立電廠的行為會影響生態環境與洪水管理；此外，雅魯藏布江還流經孟加拉，讓跨國共享與共管河流，更形複雜。更何況，雅魯藏布江下游還穿越主權爭議地阿魯納查省，更增添共管難度。

最令人害怕的，是大陸利用上游的優勢，將雅魯藏布江「武器化」並對付下游國家。換言之，控制河流等同控制印度經濟命脈。甚至，孟加拉進入乾季時，若河流遭大陸截斷，後果不堪設想。

(中時新聞網)