曾是伊士曼音樂院高材生，她人生大轉彎，勇闖好萊塢，改從事電影配樂，近年拿下蘇黎世電影節國際電影配樂金眼獎，作曲家張菁珊在近期返台，與國立台灣交響樂團、故事工廠合作，打造音樂劇《妖怪台灣》，集結台灣原住民語言與文化特色，訴說台灣的故事，是全新的嘗試。

張菁珊表示，她從小很喜歡看宮崎駿動畫，也對宮崎駿的動畫配樂十分著迷，「講到妖怪的世界，很難不聯想到神隱少女，雖然說的是台灣的妖怪，但是音樂裡有日本風，還有運用台灣廟會藝閣車的鑼鼓，融合在一起。」

曾拿下蘇黎世電影節國際電影配樂金眼獎的作曲家張菁珊，近期返台為音樂劇《妖怪台灣》的音樂。（國立台灣交響樂團提供）

張菁珊擁有紐約大學影視配樂碩士，她出生於1994年，來自台北，是家中最小的小孩，上頭還有兩個哥哥，都曾經學音樂，但只有她最後走上音樂路，小學讀古亭國小音樂班，主修低音提琴，國中考上師大附中音樂班，但沒報到，「我那時希望自己多元發展，不希望只有音樂，但我學音樂沒間斷，高中又考上師大附中音樂班，曾經離開過，才真正知道自己要什麼。」

張菁珊在國中階段與作曲家金希文學習作曲，高中畢業後赴美就讀伊士曼音樂院，大三下學期，開始接觸獨立電影製作，學習使用音樂軟體配樂、混音技術，讓她像是發現新天地，「我當時覺得自己在作曲上碰到瓶頸，不知道如何才會突出，作曲應當是要能記錄一個人的成長經歷，但我始終覺得自己在原地打轉，但配樂這件事，讓我發現新的生命力。」

近年張菁珊獲選到好萊塢作曲家湯姆．霍肯伯格的工作室實習，為此她去年已搬到洛杉磯居住。張菁珊表示，她還在磨練自己，寫出動聽旋律，是看似簡單，卻又很難的課題，「必須要讓普羅大眾願意聽你的音樂，不只是懂音樂的人聽你的音樂，那樣會變得像是孤芳自賞了。」

張菁珊舉例，像是電影《辛德勒的名單》裡的知名旋律，「那樣的和聲，不是世界上最難的和聲，但是音程的跳進、旋律的走向與流動快慢，都很有學問，那會影響旋律的好壞。」

張菁珊說，讓人印象深刻的旋律，另一個祕訣是重複，「但不能聽起來是單純的重複，這都需要一再練習，才能抓住訣竅，寫出讓觀眾可以記住的片段。」《妖怪台灣》演出將於12月5日到6日，在台中中山堂登場。

(中時 )