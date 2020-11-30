上月28日，英國和法國簽署1項協議，旨在阻止非法移民橫渡英吉利海峽。同日，英國與歐盟首席談判代表也在倫敦重啟會商，雙方盼在明年元旦前達成英國脫歐後的雙邊貿易協議。

英國內政大臣派特爾（Priti Patel）表示，自12月1日起，法國海岸的巡防人數將增加1倍，並運用無人機、雷達等技術來偵測可能的移民入境地點。派特爾表示，此協議的簽署有助於防堵非法移民冒險橫渡英吉利海峽的行為。

自今年1月至8月間，超過6000名非法移民試圖越過英吉利海峽；法國當局也曾表示，他們單是在9月就攔截了1300多名非法移民。今年內已有7人在試圖越過英吉利海峽前往英國的途中喪生，去年的紀錄則是4人。

在脫歐談判方面，英國已於今年1月31日正式脫歐，並進入為期11個月的過渡期，至12月31日結束。歐盟首席談判代表巴尼耶在結束14天隔離後，與英國脫歐談判代表弗羅斯特再次舉行會談，但他表示，雙方仍舊存在「巨大分歧」，談判仍在「漁業、國家補助和跨領域爭端解決機制3大問題上」嚴重受阻。外媒報導，歐盟可能在捕魚權上向英方作出讓步，不過目前尚不清楚相關細節。

(中時 )