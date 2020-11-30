大陸國家外管局30日公布，為支持境內民眾投資海外的需求，並擴大金融市場雙向開放，擬再發放新一輪「合格境內機構投資者（QDII）」額度。上海證券報報導，外管局新一輪QDII額度42.96億美元，擬向23家機構發放，涵蓋基金、證券、銀行、銀行理財子公司、信託公司等各主要類型金融機構。

報導稱，2020年9月以來，外管局已累計發放三輪QDII額度，共向71家機構發放QDII額度127.16億美元。至此，已有累計169家QDII機構獲得投資額度1,166.99億美元。

本次啟動新一輪QDII額度發放，顯示了大陸擴大對外開放的決心。外管局並稱，當前大陸外匯市場總體運行平穩，適當推動金融市場開放，有利於有序疏導境內主體境外資產配置需求。

所謂的「合格境內機構投資者（QDII）」是在資本項目尚未開放下，有條件、有限度開放境內機構境外證券投資的過渡性制度安排。與合格境外機構投資者（QFII）制度一樣，屬於大陸資本市場雙向開放的重要機制，除了滿足境內投資者到境外投資、配置海外資產的需要，同時也為境內機構拓展國際化業務提供平台。

(工商 )