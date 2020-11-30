拜登上台後 歐盟討論加強與美國五大領域合作 19:592020/11/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟27國代表周一討論拜登上台後如何跟美國加強五大領域合作，包括對抗新冠肺炎等健康問題、推動經濟復甦、對抗氣候異常、促進和平與國家安全，與維護像多邊協定等共同價值觀。外界預期12月中歐盟峰會討論跨大西洋關係。 (工商 ) #討論 #拜登 #歐盟 #加強 #五大領域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登剛當選就扭傷腳踝 黃創夏驚問一句話 17:062020/11/30 政治 川普離開白宮後 葉元之爆他最後驚人打算 22:422020/11/30 政治 搶鋒頭 傳川普在拜登就職日參選 04:102020/11/30 國際大事 揭拜登國安團隊曾和小英「有過節」陳以信：蔡政府會受壓迫 09:102020/11/30 政治 拜登經濟團隊 美國進步中心主席譚登傳掌預算局 10:162020/11/30 國際 拜登上周末扭傷腳踝 健康狀況備受關注 18:492020/11/30 財經 拜登和愛犬玩也有事 輕微骨折還沒上任就跛腳 05:522020/11/30 國際 編‧輯‧室‧報‧告－中美進入 拉幫打群架模式 04:102020/11/30 專題周報 看準拜登不敢亂？大刀砍美科技巨頭 歐盟下最後死期 21:592020/11/30 財經 建立新的跨大西洋聯盟 歐盟提案與美合作抗中 19:512020/11/30 兩岸 財經熱門新聞 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 美搞2大事爆災難？ 羅傑斯警告：未來10年此生最困難 - 財經 看準拜登不敢亂？大刀砍美科技巨頭 歐盟下最後死期 - 財經 下月台股還能賺？散戶注意：這幾檔別追了 - 財經 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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