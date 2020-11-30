歐盟27國代表周一討論拜登上台後如何跟美國加強五大領域合作，包括對抗新冠肺炎等健康問題、推動經濟復甦、對抗氣候異常、促進和平與國家安全，與維護像多邊協定等共同價值觀。外界預期12月中歐盟峰會討論跨大西洋關係。

(工商 )

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