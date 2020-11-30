日本10月工業生產與零售銷售 表現均強勁 19:592020/11/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本10月工業生產月增3.8％為連續五個月成長，高於市場預估的月增2.1％，主要是內需回升和出口大增所帶動。其10月零售銷售年增6.4％，扭轉9月年跌8.7％的窘境，為2月以來首次出現年增，並同時是去年9月以來最大年增幅度。 (工商 ) #工業生產 #月增 #零售銷售 #五個 #內需 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 調查顯示 逾半德國零售商對耶誕銷售悲觀 13:312020/11/30 財經 中市府排除投資障礙 寫雙紀錄 04:102020/11/30 產業．科技 風險情緒大振 資金由債轉入股票型ETF 20:292020/11/30 財經 股價指數期貨贏家專欄－疫苗助陣 道瓊、富時100給力 04:102020/11/30 證券．權證 華新科斥資25.6億元 公開收購双信電機 15:092020/11/30 財經 民生消費能力提升 台商東南亞市場明年營運看漲 17:002020/11/30 財經 東森購物電子商務執行長楊俊元 搶商機 要有獨特發展策略 04:102020/11/30 財經要聞 Skoda汽車11月台灣銷量創新高 17:392020/11/30 財經 《傳產》低利熱錢撐買氣 11月各都房市交易量年增逾3成 14:152020/11/30 財經 明年春節 紅包行情可期 04:102020/11/30 生活新聞 財經熱門新聞 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 下月台股還能賺？散戶注意：這幾檔別追了 - 財經 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 驚！ 2年前買下世界最大鋰商 全球鋰王背巨債恐被下市 - 財經 老鼠屎！狂洗1元發票 財政部擬一定小額消費以下不給獎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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