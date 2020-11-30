日本10月工業生產月增3.8％為連續五個月成長，高於市場預估的月增2.1％，主要是內需回升和出口大增所帶動。其10月零售銷售年增6.4％，扭轉9月年跌8.7％的窘境，為2月以來首次出現年增，並同時是去年9月以來最大年增幅度。

(工商 )