觸控螢幕晶片大廠義隆電子（2458）成立27年來，除了致力於晶片產品的創新與研發外，也相當重視員工休閒生活，30日特別邀請最近非常火紅的P聯盟／攻城獅職業籃球隊到公司與員工齊聚同歡，該全體隊員充滿活力的與義隆員工現場互動。

義隆電子董事長葉儀皓表示：「該公司非常重視員工的工作與休閒生活，鼓勵同仁多多參與相關的體育活動，以維持身心靈健康。」所以此次特別響應新竹當地的職業籃球隊-攻城獅隊主場賽事，在該公司補助下提供最優惠的球賽包場門票與聯名T恤，讓義隆電子同仁自由選購。義隆電子部分員工也表示，非常感謝公司贊助此次體育活動，讓大家有機會目睹職籃明星球員的風采，並與球員一起互動。

「Hsinchu Lioneers 新竹攻城獅職業籃球隊」是一群擁有竹科背景的企業家於2020年聯合成立，資本額超過5成來自竹科，義隆電子經營團隊也是股東之一，大力支持此球隊。新竹攻城獅目前選用新竹縣體育館當作主場地，並將場館夢幻大升級，包含特別引進NBA等級地板、架設高級LED圍欄屏、觀眾席保養維修，期望帶給球迷絕佳的觀看體驗。

而LED圍欄屏正是由義隆策略投資和產品共同合作的聚積科技以及國際知名的台達電子共同攜手打造球場內全新LED圍欄屏。義隆電子期盼藉由此次力挺體育活動賽事，提供員工更多元化的福利項目，並拋磚引玉，呼籲竹科人持續重視運動強身，達成工作與生活的平衡目標。

(工商 )