迎接聖誕節，國賓大飯店旗下的Corner Bakery 63國賓麵包房自12/1日起推出一系列應景道地的節慶甜點，包括歐洲節慶傳統麵包「史多倫」、「義大利水果麵包」為聚會增添暖香，另外也推出兩款六吋蛋糕「聖誕紅酒草莓慕斯蛋糕」、「舒芙蕾乳酪奶油聖誕蛋糕」，以及「海鹽焦糖聖誕杯」、「紅莓巧克力聖誕杯」兩款聖誕杯，聖誕節限定商品於12月1日起陸續開始販售。

Bakery 63國賓麵包推出的六吋「聖誕紅酒草莓慕斯蛋糕」，標榜以紅寶石為外型設計，中心填入以法國愛樂薇奶油乳酪製成的起士布蕾，再鋪上混合波特紅酒而成的草莓慕斯，最後於光滑淋面上妝點鮮嫩欲滴的草莓，入口時滿滿的莓果酸香從舌尖迸發，融合著濃醇奶香與紅酒微酸口感，滋味極富層次。

「舒芙蕾乳酪奶油聖誕蛋糕」由主廚特別使用「水蒸烤」方式製成，打造出如雲朵般無比輕盈的味覺體驗，蛋糕內餡填入北海道十勝奶霜鮮奶油，口感清爽絲毫不膩，外圍點綴兩種莓果巧克力薄片，以及洋溢佳節氣氛的聖誕麋鹿，完美了視覺與味覺的極致饗宴。兩款六吋蛋糕於12月18日前預訂享9折優惠。

充滿濃濃聖誕氣息又小巧可愛的聖誕杯，永遠能在節慶時化身派對的時尚點綴，今年國賓麵包房推出兩種不同口味的聖誕杯，「海鹽焦糖聖誕杯」選用質地綿密的日本kiri起士鋪底，夾入海鹽焦糖醬，再蓋上濃醇的起士慕斯與當季草莓，海鹽的鹹味更襯焦糖的香甜。另外一款酸甜風味的「紅莓巧克力聖誕杯」，選用巧克力酥菠蘿鋪在杯底增添口感，填入混合70％及58％巧克力而成的焦糖巧克力慕斯，降低整體甜度，並夾入整顆新鮮覆盆子，再蓋上黑醋栗凍，當濃郁的巧克力與酸香多汁的莓果相遇，別有一番浪漫滋味。

聖誕麵包「史多倫」是德國傳統節慶麵包，表面雪白的細糖粉如同耶誕降雪般，盈滿浪漫氣息，適合做為餽贈親友的暖心禮物。國賓特製的史多倫以頂級鮮奶及法國進口杏仁膏為主體，內餡填入蜜漬水果乾，另加入荳蔻、肉桂及杏仁使層次更豐富，奶香濃郁且紮實的口感值得切片細細品味；另一款義大利水果麵包「潘妮朵尼」原是義大利人為了歡慶聖誕而製作的頂級傳統麵包，主廚使用天然酵母與義大利麵粉、新鮮優格及牛奶揉製成組織鬆軟的口感，內餡裹入精心蜜漬的草莓乾、香橙丁與酒漬葡萄乾，每一口皆能品嚐到水果的醉人香氣，為您的佳節時光甜蜜加分。

國賓聖誕紅酒草莓慕斯蛋糕1,250元，舒芙蕾乳酪奶油聖誕蛋糕1,100元 ，12月18日前預訂並結帳享9折，12月18日至12月27日開放取貨。

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