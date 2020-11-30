「台北資訊月」即將於12月2～6日登場，今年適逢5G開台，台灣大哥大特別設置了超5G體驗館，讓民眾透過「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台（GeForce NOW），以及智慧家庭體驗區，讓民眾親身感受台灣大哥大5G服務多樣化的內容與應用。

此外，在資訊月期間，台灣大哥大也推出多項優惠好康，申辦指定專案可享最高momo幣1,000元的回饋。台灣大與全球GPU顯示晶片巨擘NVIDIA合作推出的「GeForce NOW」雲端遊戲平台，從11月9日正式上線後，旋即引發玩家熱烈討論。台灣大在今年資訊月上設置了「GeForce NOW」體驗專區，讓消費者親臨體驗GeForce NOW暢玩3A遊戲大作，每日前100名體驗者，可獲得「GeForce NOW」 Premium白金方案前30日免費序號。

此外，申辦5G GFN好速成双月付1,549／1,749元，除享5G行動上網吃到飽、居家光纖1Gbps上網不加價、網內免費，網外+市話最高450分鐘免費打，另享myVideo和MyMusic影音前6個月免費，並能立刻成為GeForce NOW Premium白金會員，並贈送最高MyCard點數4,500點或momo幣4,500元，資訊月期間再享額外加碼momo幣1,000元回饋（效力等同現金），資展期間全台myfone門市亦限時同享資展加碼momo幣1,000元優惠。

台灣大哥大表示，5G好速成双專案市場反應熱烈，12月1日起正式擴大專案供裝服務範圍，預計將攜手TBC增開桃園市南區、新竹縣、苗栗縣以及台中市等指定行政區，這次好速成双專案新增的供裝區，除享5G行動+1Gbps光纖雙飽月租41折起及myVideo／MyMusic／GeForce NOW多項影音、遊戲加值服務外，再享TBC 數位套餐服務，包括電影、戲劇、知性、娛樂、生活、新聞等近30個HD高畫質頻道輕鬆看。

為慶祝新供裝區開台慶，於資訊月期間申辦5G好速成双指定專案，除了原有的好禮三選一，包括Google Nest Mini智慧音箱+TP-Link智慧插座／momo幣2,000元／Google Nest Audio智慧音箱，5G好速成双新增供裝區亦同享momo幣1,000元加碼贈。

台灣大也持續布局智慧家庭市場，資訊月除了現場展示Google Nest Audio身歷其境般的立體聲群組功能。以「Smarter Home」為訴求，整合跨品牌智慧家電的「台灣大智慧家庭」也搶先亮相，透過APP就能控制智慧家電，同時支援Google語音助理生態系，透過Google Nest智慧音箱就能聲控智慧家電，台灣大也預告智慧家庭升級組、智慧插座Lite、溫濕度感應器將於12月15日台灣大門市正式開賣。

(工商 )