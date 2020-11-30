新竹地區消費力驚人，遠東SOGO新竹店周年慶業績開紅盤，有Hello Kitty來店禮帶旺，首4日吸引15萬人潮，營收逾8.2億元，較去年成長8%，千萬櫃達10家。

疫後宅經濟發燒，SOGO新竹店周年慶冰箱、洗衣機、洗碗機、吸塵器等家電熱銷，成長近2成，店長陳秋芬分析，因新竹房市熱絡，不少民眾趁周年慶高回饋率入手新居家電；也因民眾對居家生活品質要求，電動牙刷、咖啡機、中高價床墊及居家香氛商品熱銷成長3成。

明天12月1日起展開秋冬季防疫專案，意外帶動居家運動商品如居家健身器材、健身魔鏡、按摩椅及運動鞋等健身商品熱賣，業績成長上看20％；另，因無法出國旅行消費預算轉往國內，精品及化妝品、香水的銷量成長1成，包含BAO BAO ISSEY MIYAKE、MARC JACOBS及GUCCI香水都表現突出；化妝品明星商品如CHANEL COCO系列香水、SISLEY全能乳液、資生堂「乳霜王」百優精純乳霜、蘭蔻「小黑瓶」超未來肌因賦活露、雅詩蘭黛「小棕瓶」特潤超導全方位修護露均熱銷千瓶以上。

新竹SOGO周年慶人潮眾多，首4日業績開紅盤。（SOGO提供）

至於，為迎接年底疫後嬰兒潮，嬰兒車、嬰兒床等育嬰及孕媽咪商品也超熱銷，因應新法規上路，許多爸媽趁周年慶優惠採購「轉向式兒童汽車座椅」，周年慶開打以來，嬰幼兒整體相關業績較去年增逾30％。

(中時 )