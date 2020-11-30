前行政院發言人丁怡銘捲入「牛肉麵風波」，並遭到民眾檢舉違反《食安法》，昨丁也在律師陪同下前往中正一分局做筆錄，不過在過程中，丁怡銘卻遭到質疑受特權護航，並和中正一分局局長合作，以「調虎離山」計躲避媒體，引發爭議。台北市議會今（30）日警政委員會質詢時，市議員李伯毅針對此事開炮，要求局長陳志明說明，丁怡銘是否有主動申請停車。

李伯毅表示，丁怡銘11月29日時前往中正一分局做筆錄，警方卻直接讓丁的座車駛入警局地下室停車，「私家車能夠停入中正一分局地下室，這是特權嗎？如果一般民眾洽公，是不是也能將車子停入地下室？」並要局長拿出丁怡銘停車申請或簽名紀錄。對此陳志明說，中正第一分局有4層地下停車場，有2個洽公車位，當下如有空位，可借民眾洽公之用，承辦人就同意給他停，李聞言更是大動肝火說：「所以中正一分局主動讓他停車嗎？丁有沒有要求？」

台北市議員羅智強則指出，重要的是偵訊的過程是否跟一般民眾不同，「拿我自己當例子，我也接受過偵訊，從大門走到地檢署時，不僅被媒體包圍，還被圍觀民眾『扒頭』，我也沒有特殊待遇。」他也要求局長講清楚，讓丁怡銘的車直接駛入地下室，是不是以特權包庇的「特殊禮遇」。

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(中時新聞網)