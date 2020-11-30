今年12月1日是第三十三個世界艾滋病日，大陸國務院總理李克強日前對愛滋病防治工作發表談話，他表示，十三五（第十三個五年計劃）期內，大陸已取得良好的愛滋病防治成績，未來將強化政府、部門、社會、個人「四方責任」，加強防控，並保障藥品供應。

後天免疫缺乏症候群（AIDS），一般稱愛滋病，一種由人類免疫缺乏病毒（HIV）感染造成的疾病，潛伏期長度介於數月到20年之間。在沒有任何醫療行為的介入下，愛滋病患者的免疫系統將逐漸被HIV摧毀，直至喪失幾乎所有免疫能力，隨後將很快死於感染或惡性腫瘤。

李克強日前稱，經過各地區各部門和全社會共同努力，十三五期間，大陸在愛滋病防治取得顯著成績，結合疾病預防和相關機制，強化政府、部門、社會、個人「四方責任」，進一步減少危險行為和疾病傳播。未來將加強愛滋病研究和藥品供應保障，並對感染者提供困難救助和人文關懷，有效發揮社會力量。

(中時 )