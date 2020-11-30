桃園市長鄭文燦出席「國際城市線上對談」視訊會議，與澳洲黃金海岸市市長泰特(左一)。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

黃金海岸市長泰特(左)贈古時澳洲原住民使用的狩獵工具，具當地特色的迴力鏢。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦出席「國際城市線上對談」視訊會議，與澳洲黃金海岸市市長泰特(前排右。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園城市外交未因疫情停歇，桃園市長鄭文燦今日出席「國際城市線上對談」視訊會議，與澳洲黃金海岸市市長泰特(Thomas Richard Tate)針對同為國際機場所在地的兩城市防疫措施、疫情紓困及疫後觀光等議題交流。駐布里斯本辦事處強調，這是疫情後澳洲第一場對外的視訊論壇會議，樂見開啟好的開始。

鄭文燦說，桃園是國際機場所在地，致力發展智慧、機場、永續城市，不僅是六都最年輕的城市，平均年齡39歲，也是全台發展最快速的城市，工業產值約台幣3兆元，全台第一。

泰特介紹，黃金海岸市為澳洲昆士蘭州第二大城，是著名旅遊勝地。兩市都有國際機場，在教育、醫療研究、高精密製造業及運動方面多有發展，城市、機場規畫方面，兩座城市、機場有許多相互學習機會。

針對防疫措施。鄭文燦表示，桃園堅守防疫第一線，肩負國境抗疫重任，超前部署防疫工作，從機場、醫院、社區有效防堵疫情，並確保防疫物資產能；另外，桃園在紡織業、醫藥產業發展卓越，有充足防疫物資，得以捐贈到其他國家、城市。

鄭文燦也分享現階段振興政策，包含提供緊急貸款，薪資補貼，發行振興三倍券，桃園則積極配合中央紓困方案，核定發放急難紓困金、減徵稅金、推出各項優惠鼓勵消費及觀光，強調「守住疫情，就是守住經濟」，整體而言疫情後電子業反逆勢成長3成，經濟並未受到太大的衝擊。

泰特表示，黃金海岸初期花時間了解疫情，限制戶外大規模聚集、施行封城政策，禁止其他州人、車進入黃金海岸，當時媒體指他反應過度，引發反彈，但因為此一決策，讓疫情得已控制；另外，設置防疫旅館，要求旅客進入時到旅館進行14天隔離，讓黃金海岸疫情控制得比雪梨、墨爾本還好。

鄭文燦期待，雙方未來在旅遊、文化、教育、體育方面能多交流，桃園有16所大專院校，疫情趨緩後，希望能與黃金海岸的大學進行青年交流，促進國際人才流動，也希望組隊參加黃金海岸馬拉松。泰特表示歡迎，他也說，黃金海岸致力打造智慧城市網，盼未來在智慧城市、能源、水資源議題能多有互動。

鄭文燦委由駐布里斯本台北經濟文化辦事處處長洪振榮送上桃園代表吉祥物「ㄚ桃˙園哥」、桃園飛機模型；泰特回贈古時澳洲原住民使用的狩獵工具，具當地特色的迴力鏢，盼疫情和緩後，雙方能促進台、澳觀光旅遊，帶動城市交流。

桃園市府秘書處長顏子傑說，秘書處舉辦國際城市系列線上論壇，繼首場與捷克第二大城市布爾諾市對談，第二場邀請到同為機場城市的澳洲黃金海岸，分享兩市防疫與紓困策略外，雙方針對機場城市、智慧城市、觀光等領域合作進行討論，也期盼疫情後能多有交流。

(中時 )