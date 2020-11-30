台灣長工之友會前理事鄭世曜，遭民進黨女黨工指控在車上有非禮舉動，並提告強制猥褻等罪。新北地方法院審理後，認為強制猥褻罪證不足，依違反性騷擾防治法，判處鄭世曜拘役50日，得易科罰金。可上訴。

檢警調查，2018年2月23日，鄭世曜約女黨工在茶餐廳商討官司案，會談結束後女方上了男方的車，男方說要帶她去拜拜，將車開新北市中和一處偏遠山區。鄭男假藉安撫女方情緒，卻趁機以搭肩等行為刻意碰觸對方身體，女黨工警覺有異，甩開他的手並大聲喊叫，但鄭男卻撲上去襲胸。因此被控告妨礙性自主。

事發後，鄭男承認有親吻女黨工和摸對方屁股，但辯稱有詢問過對方意見，對方拒絕後就罷手，也否認強制猥褻。

法院審理此案時，調查女黨工蒐證錄音檔案，發現鄭男的確在未徵得女黨工同的情況下，趁對方不注意親吻其嘴唇。此外，法院也從雙方LINE對話紀錄確認，鄭男有將手伸進女黨工的牛仔褲，隔著內褲撫摸對方屁股，但襲胸、舌吻強制猥褻部分只有女黨工單一指證，因此以違反性騷擾防治法量刑，判處拘役50日，得易科罰金。

長工會是由駐日代表謝長廷號召成立的台灣長工之友會，據了解，此案發生時鄭世曜為長工會之理事。

(中時新聞網)