民進黨政府近期執意開放美豬、對中天新聞台不予換照，都讓台灣民眾對民進黨施政不滿意度愈來愈高。據最新民調結果顯示，蔡英文總統信任度為55.6%、較上月減少5.3個百分點，不信任度達39.0%，較上月增加5.6個百分點，未明確回答有5.4%。同時，行政院長蘇貞昌施政滿意度也創下新低。

據《美麗島電子報》今30日公布蔡政府11月最新民調，在「蔡英文總統施政滿意度」方面，滿意度為56.7%，與上月相較減少4個百分點，不滿意度為40.6%，比上月增加4.8個百分點，未明確回答有2.6%。

此外，調查發現在「蘇貞昌擔任閣揆的整體表現滿意度」上，蘇貞昌滿意度也較上月陡降9.4個百分點，跌至47.6%，相對的，不滿意度則比上月陡增9.2個百分點，攀升至47.2%。調查指出，蘇揆的民眾滿意比例，創下去年11月以來最低點，而不滿意的比率則達到2019年1月就任以來最高點。

值得注意的是，對於「國內整體經濟現況滿意度」，表示「滿意」的佔40.8%，表示「不滿意」的則為56.9%。

此次民調係由《美麗島電子報》委託「畢肯市場研究股份有限公司」執行電訪，調查時間為2020年11月24日至25日進行，以設籍在中華民國台灣年滿20歲的民眾為調查範圍及對象，由訪員進行「電腦輔助電話訪問」為調查方式，在抽取電話門號後由CATI系統主機撥號時，再藉由「隨機跳號」替換該門號的末2碼。成功樣本數為1070人，抽樣誤差在95%信心水準下，為±3.0%。

(中時新聞網)