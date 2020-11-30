分手卻撕破臉，一名男子阿勇（化名），與小咪（化名）交往之前，原本就是感情不錯的朋友，小咪也曾對阿勇坦承與多名男子交往，之後兩人交往大約1年後分手，阿勇卻被告性侵，認為相當莫名的阿勇向小咪求償30萬，但小咪反駁，半年裡接到阿勇413通電話，要求「只想愛愛」。

根據判決書，阿勇表示兩人原本是普通朋友，某天小咪對自己示愛，兩人開始交往，時間大約維持1年，還來阿勇與小咪逐漸沒聯絡，結果某天小咪突然到家裡，並向家人告狀被阿勇性侵，訴訟案長達2年後，終於獲得清白判決不處分。但這件事造成自己心理、精神創傷，害怕再被小咪威脅，因此提告求償30萬。

對此小咪反駁，與阿勇交往才1個月，就發現兩人不適合，因此多次提出分手，想不到阿勇卻死纏爛打，要求繼續發生關係、還有約會，否則將兩人交往的事告訴小咪老公，更誇張的是，阿勇半年裡瘋狂打413通電話，不斷表示想要愛愛，小咪也因為性行為次數太多，下體長期發炎。

台北地院審理此案時，勘查兩人對話紀錄，阿勇確實多次傳訊表示「我需要的只有愛愛」、「我一定要抓狂你才開心嗎」、「我想愛愛」，與小咪說詞符合，加上婦產科就醫紀錄；且阿勇也無法證明小咪有侵權行為，造成精神痛苦，最後判阿勇敗訴，全案可上訴。

(中時新聞網)