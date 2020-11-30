物價不斷上漲，許多平民小吃店的價格都不再平民，真的能堅守原價的佛心店家越來越少。但最近有網友指出，彰化一間傳統人氣早餐店不但常年沒有調漲價格，東西更賣得比別人還便宜。「豆漿5元，蛋餅10元」真的沒有看錯！便宜到爆的價格絕對稱得上是真正的佛心銅板價。

一名網友在臉書「美食公社」上分享彰化一間有名的傳統早餐店，特色就是「便宜到爆」，原PO直呼，「你的眼睛沒看錯，豆漿5元，蛋餅也只要10元」。原PO貼出招牌上的餐點，可以看到豆、米漿5元、各式飲料、玉米濃湯、土司、三明治通通10元，店裡最貴的煎餃、炒飯、漢堡蛋也只要20元。

網友透露，這間早餐店是在彰化溪湖，店名為「稻麥香早餐」，眾多商品僅賣5至20元不等，直呼是「真正的銅板價」。(摘自美食公社)

原PO透露，這間早餐店是在彰化溪湖，店名為「稻麥香早餐」，店內炒麵、玉米濃湯、麵線糊，「自己挑容器裝到滿」價錢在10-20元不等。「糯米香腸就是大腸包小腸也只要15元，一杯巧克力牛奶也只要10元，三明治也是一個10元」。原PO也曝光自己選的餐點，整個餐盤，7種菜色只要70元。原PO直呼「真正的銅板價，住附近的人太爽了啦！」

文章曝光，網友也興奮留言表示「夭壽便宜，我去的話肯定拿爆」、「什麼神仙價格」、「好便宜的價格！這賺的到錢嗎」、「100吃到吐」、「老闆是做身體健康的嗎」、「哇賽，老闆買材料不用錢嗎？太太太佛心了吧」、「應該是全台灣最便宜的了吧」。

內行指出，這間早餐店賣的東西價格真的便宜、超級省，但也有人認為是「吃粗飽的」。由於店面本來就歸老闆所有，這麼佛心的價格已經約有20年沒變了。「過了這麼多年、還是沒變、老闆太佛了！」

(中時新聞網)