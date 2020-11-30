Amy曾因還卡債拍攝全裸照。(圖／翻攝自臉書)

前性感女團「女F4」成員Amy（葉庭蓁），因為姣好身材引起話題走紅，還曾赴南韓受訓發專輯，團體解散後她轉為通告藝人，現已是人妻、人母，不過近日她上節目時透露，剛出道時因欠下2百多萬卡債，在經紀人誘導下拍全裸照，結果最後慘遭外流，在網路瘋傳。

據《聯合新聞網》報導，Amy剛出道時當過模特兒，欠下2百多萬卡債，經紀人介紹她接外拍案子，原本是說到飯店拍時裝，結果到現場變到海邊拍泳裝，經紀人和攝影師還問她要不要全裸拍？拍1次就有3萬，並表明會簽保密條款，保證照片不外流。

最後礙於經濟壓力，Amy也答應拍了，沒想到她轉型成藝人後，私密照竟被爆料出來，在網路瘋傳，傷害至今仍未停止，讓她悔不當初。其實，Amy雖然是海天保全董座千金，但她14歲參加選秀追夢後，就不靠家裡。

而她會決定退團，是認為「女F4」質感很差，加上家人不諒解，當時身體狀況也差，所以後來才解約出走，這幾年她轉戰電視圈，偶爾上綜藝節目、接拍八點檔及商演等。

(中時新聞網)