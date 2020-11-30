統計過去一周整體固定收益型ETF資金淨流出48.7億美元，以美國固定收益型ETF流出62.9億美元最多，歐洲及新興市場固定收益型ETF分別淨流出1.9億、0.9億美元居次，淨流入以全球固定收益型ETF4.4億美元最多，新興當地貨幣固定收益型ETF2.9億美元居次。

若以投資信評類別觀察，投資等級債ETF，近一周淨流出68.4億美元，高收益債券ETF淨流入8.3億美元。富蘭克林證券投顧分析，儘管近期全球疫情升溫，但若12月至少有一款安全且有效的新冠疫苗獲得核准上市，有助提振市場對2021年經濟復甦加速的期待，加上12月歐洲央行預期將擴大量化寬鬆規模、聯準會（Fed）可能強化購債政策的前瞻指引，有利市場後市表現。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，自今年第二季後全球經濟活動開始恢復擴張，並進入復甦階段，但在新冠確診傳播的狀況下，仍未回到疫前水準，考量基本面的不確定性，謹慎看待市場流動性環境，整體策略上靠向高評級債種，適度調整風險標的。

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