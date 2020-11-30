試驗顯示新冠疫苗效力高，美國總統川普團隊啟動權力交接程序，加上前聯準會主席葉倫將出任下屆財長，激勵投資人風險偏好，掩蓋美歐疫情擔憂，標普及納指齊創新高，近一周全球股市普遍收高，整體股票型ETF資金淨流入92.2億美元。

統計近一周資金主要流入日本與美國股票型ETF，分別淨流入23.3億與18.3億美元，新興市場股票型ETF淨流入12.5億美元，歐洲及大陸股票型ETF分別淨流入10.1億和0.4億美元，亞太股票型ETF淨流入0.3億美元，全球股票型遭調節轉為淨流出12.85億美元。

富蘭克林證券投顧分析，美國感恩節假期為年底消費旺季開啟序幕，根據Adobe Analytics統計，感恩節及黑色星期五線上銷售年增近22％，金額均創下歷史新高，預期網購星期一也將延續佳績。全美零售聯合協會（NRF）預估今年假期銷售將比去年成長3.6～5.2％，高於過去五年平均的3.5％增幅，總銷售金額將達7,553億至7,667億美元，顯示美國消費動能依舊強勁。

富蘭克林證券投顧建議，趁歲末年終之際檢視投資組合並進行汰弱留強，現階段看好美股及新興亞洲股市雙主流、創新成長與價值循環類股輪動、資金回流新興市場三大趨勢，可列為12月及2021年1月行情佈局首選，已進場者續抱，空手者可採逢震盪加碼或大額定期定額布局介入。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，儘管試驗佳音推升未來有更多疫苗研發成功的期待，但在疫苗成功大量問世之前，須思考如何應對疫苗供給不足，與全球需求龐大的挑戰，放眼中長期，生技醫療產業在新藥創新及人口高齡化利基簇擁下前景正向。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人伽坦．賽加爾表示，未來美國拜登主政下，中美貿易衝突可望降溫，有利整體新興市場風險偏好回升。亞洲尤其東北亞國家在疫情控制上成效較為顯著，經濟重啟與復甦步伐為全球最具優勢區域，亞洲企業在引領全球新經濟發展的道路上亦具有舉足輕重地位，同時面臨新冠肺炎疫情衝擊也展現極佳韌性，創造高度投資價值。

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