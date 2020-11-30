中央流行疫情指揮中心今天宣布，將自12月4日至17日暫停引進印尼籍移工入境來臺工作兩周，外交部表示，我駐印尼代表處已於今天第一時間告知印尼相關單位我方的決定。針對部分印尼移工來台發生確診，外交部也積極蒐集印尼疫情及各項防疫資訊供我國主管機關做決策參考。

外交部發言人歐江安指出，考量印尼疫情嚴峻，為維護國內防疫安全及減少印尼籍移工境外移入病例持續發生，中央疫情指揮中心宣布暫停引進印尼籍移工入境來臺工作，並視當地疫情，再滾動檢討進一步評估。

她說，我駐印尼代表處已於今天第一時間告知印尼相關單位我方的決定；此外，外交部也將指揮中心的新聞稿轉知印尼駐台代表機構參考。外交部及駐印尼代表處將全力配合指揮中心的政策，落實對印尼移工入境程序所採取的最新措施，並透過既有的管道，持續與印尼方面溝通，強化雙邊友好合作關係。

因應新冠肺炎疫情，印尼政府曾於3月20日一度暫停移工赴海外工作，之後於7月29日宣布恢復移工出國到海外工作。歐江安指出，期間我駐處與印尼勞工部等相關機關均保持密切溝通，充分瞭解印尼方對移工輸出的程序及防疫作為。

針對部分印尼移工來台發生確診，外交部也居間協助聯繫相關單位，並積極蒐集印尼疫情及各項防疫資訊供我國主管機關做決策參考。

(中時 )