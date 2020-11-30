11月以來，多次提到集團年度作帳行情會是年底前的重頭戲，並且集團股輪動不會僅限於少數集團。果然近日繼台積電集團、華新集團、國巨集團、聯電集團、鴻海集團、聯發科集團等知名度較高的集團表態之後，二三線集團開始跟進。如中美晶集團的中美晶、環球晶、朋程、兆遠、宏捷科等，華立長華電材集團的華立、長華、長科、華宏等，漢民集團的漢磊控、嘉晶等，錸德集團的錸德、錸寶、安可、鈺德等在各擁題材下，股價陸續表態上攻，整體集團作帳熱度不斷。

上周提及選擇集團股時，重點在於與當前熱門題材結合，以前述的電子集團股為例，當中強勢股幾乎都與「半導體」產業有關，這與之前所提目前台灣最具全球競爭力的產業是半導體產業相符。現階段隨著5G世代來臨，加上各項新應用增加，對半導體需求持續成長，相關8吋晶圓代工業者不僅自第3季起產能已供不應求，近期更傳出後續追加的訂單全面喊漲10~15%，目前新訂單的生產排程已排到明年第2季下旬或第3季，市況之熱可見一斑，而許多找不到產能的二極體或MOSFET等元件訂單已轉到6吋廠，如茂矽、漢磊、新唐等營運也看旺。

另外，日前全球IC通路龍頭Arrow旗下亞太集團，以及全球第四大封測廠江蘇長電旗下星科金朋遭美方列入軍事最終用戶(MEU)實體清單，未來供貨大陸客戶須獲得美方批准才能成行，後續台廠也有機會獲得轉單，後續值得列入追蹤。

集團作帳不只在電子，傳產集團也有股票表態。受惠於歐美汽車、家電、生活五金等對於板材、扣件等需求大增，加上台商回流建廠、營建業市場熱絡及公共工程釋出等對於H型鋼、鋼筋等需求升溫，鋼品報價看漲，相關鋼鐵族群近日也轉強，如中鋼集團的中鴻、中鋼構等可追蹤，而搭上離岸風電題材的世紀鋼、世紀風電，在綠能政策加持下也可留意。

至於台幣升值有利資產營建股，加上第4季完工交屋潮，營建股迎接入帳行情，選股可以明年上半年之前有大案入帳，目前股價剛剛發動者為先。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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(中時新聞網)