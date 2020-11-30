胡宇威、葉星辰拍戲拍出好默契。（東森提供）

《王牌辯護人》路斯明(左起)、黃薇渟、胡宇威、葉星辰、林孫煜豪收視慶功。（東森提供）

東森電視新戲《王牌辯護人》上周六首播表現不俗，該劇主演胡宇威、葉星辰、路斯明、黃薇渟、林孫煜豪今持法槌開心慶功。葉星辰劇中為了讓胡宇威重出江湖無所不用其極，窮追猛打追到男生淋浴間，胡宇威也獻出該劇淋浴戲首秀，大秀他的六塊肌好身材，該橋段收視更衝至0.93，成為首播收視高點。但沒想到胡宇威自己卻覺得畫面不夠「完美呈現事實」，原來因為後製調光的關係，光線打到身上肌肉線條變淡看不清楚，讓他感嘆效果美中不足。

回憶這場淋浴戲，胡宇威笑說「我看到畫面時還疑惑了一下，想說我的肌肉呢？才發現是燈光太強。但想想我這部演的是律師，本來就不一定會練到很誇張，所以以角色設定來說也算合理了。」葉星辰則搞笑回應：「其實這場戲胡宇威比較辛苦，為了讓畫面不起熱氣，所以要用冷水洗澡。我就是負責旁邊碎碎念，跟展現鍥而不捨的盧功。」對於網友說她飾演的田雨昕很像屁孩，「我看到整個笑出來，因為她真的天下第一盧，所以我無法反駁網友」。

《王牌辯護人》自開拍至今一年多，但演員們仍有著好感情，首播當天演員們有的相約、有的在群組上同步追劇，笑說他們的演員群組已然變成觀眾群。開場劇情以空難事件出發，胡宇威、路斯明等人於法庭中互相攻防，精彩的法庭對決戲也引起觀眾熱議，紛紛留言「胡宇威的口條令人驚艷！」、「節奏很快，感覺劇本很強欸」，甚至有觀眾表示語速一度快到來不及看字幕，首集播出後就引起不少網友好評和討論。還有網友們已經開始將線索集結，並整理出故事線開始解析了。

胡宇威表示，看到這場法庭戲，有表現出他希望的節奏跟效果，所以真的很開心。而且這場法庭戲只是開始，後面會有更多場精采的法庭戲，敬請觀眾期待。路斯明也說，「這場戲我有設計幾個很細微的表情，沒想到觀眾跟網友們也有注意到，這是最讓演員開心的事。也希望這部戲，每周六能都陪觀眾度過這段追劇時光」。

黃薇渟當晚無時無刻都在社群限時動態宣傳，還約了李杏、林孫煜豪等人一起看首播，笑說：「播完時我們還想說『就這樣？沒了？』，覺得一集太短不夠看。我朋友們也傳超多好評跟感想給我，就連他們的媽媽們也都在追。」林孫煜豪表示：「因為我們是一起看首播，所以各自畫面出來時都會鼓掌叫好。法庭戲、動作場面更是幾乎都屏住呼吸看，看得很過癮。而且首播之後，就連我身邊朋友都開始叫我小可了。」

黃薇渟劇中經歷海選潛規則，還被人陷害抓姦、抓頭髮，角色可謂風波不斷。她笑說為了畫面真實感，她現場要被真的抓頭，還要被拖行、甩到地上、被推又被打，就是各種真實的女生打架戲，只不過她是被挨打的那個，是印象非常深刻的一場戲。

(中時 )